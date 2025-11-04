Demet Tekin'den 'Çırpınırdı Karadeniz' Yorumu

Azerbaycan'ın milli şairlerinden Ahmed Cevad tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda Türkler için yazılan ve Üzeyir Hacıbeyov tarafından bestelenen "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü, sanatçı Demet Tekin tarafından yeniden yorumlandı.

Dijital platformlarda dinleyicilerle buluşan parçanın prodüksiyonuna Murat Acar, vokal kayıtlarına Emir Akbulut imza attı. Parçada ayrıca kemanda Selçuk Kocaman, akustik gitarda Ali Keli ve elektro bağlamada Mustafa Uğur Satan yer aldı.

Tekin, parçayı yeniden yorumlamasına dair sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bu toprakların en derin duygularından doğan bir ezgiyi yeniden seslendirdik. Sözleriyle kalpleri titreten Ahmed Cevad'a, bestesiyle nesiller boyu yankılanan Üzeyir Hacıbeyov'a saygıyla... Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türk halk müziği alanında ürettiği eserlerle kültürel mirasa katkıda bulunmayı amaçlayan Tekin, "Eklemedir Koca Konak", "Gide Gide Bir Söğüde Dayandım", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Karadır Kaşların" türkülerini de yeniden yorumlamıştı.