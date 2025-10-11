Demans Hastası Eşine Terapi Olacak Hobi: Deniz Kabuklarından Süs Eşyaları

Düzce'de yaşayan İmran Gürel'in, demans hastası eşinin zihinsel ve motor becerilerini desteklemek amacıyla hobi olarak başladığı deniz kabuklarından süs eşyası yapımı, eşi için adeta bir terapiye dönüşürken kendisine de gelir kaynağı oldu.

Kalıcı Konutlar Çamlıevler Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki İmran Gürel'in eşi 76 yaşındaki Recep Gürel'e yaklaşık 4 yıl önce demans teşhisi konuldu.

Gürel, 48 yıllık hayat arkadaşının zihinsel ve motor becerilerini destekleyecek, birlikte yapabilecekleri bir uğraş edinmek için harekete geçti.

Eşinin deniz sevgisinden hareketle deniz kabuklarından ve ağaç dallarından süs eşyası yapmaya karar veren Gürel, evinin bir odasını buna ayırdı.

Akçakoca ilçesi sahilinde topladıkları deniz kabukları ve ağaç dallarından görev paylaşımıyla ağırlıklı olarak kapı ve duvar süsü olmak üzere çeşitli ürünler yapan Gürel çifti, bunları sokak sergileri ve sosyal medya üzerinden alıcılarına ulaştırıyor.

Çiftin uğraşı, ilaç tedavisi de gören Recep Gürel'e adeta terapi etkisi yaparken, İmran Gürel'e de gelir kapısı oldu.

"İşin yarısını eşim yapar diğer yarısını da ben yaparım"

İmran Gürel???????, AA muhabirine, eşinin hastalığını öğrendikten sonra çok üzüldüğünü söyledi.

Eşinin sürekli dışarı çıktığını anlatan Gürel???????, şöyle devam etti:

"Onu eve sokmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Denizi çok sevdiği için Akçakoca'da deniz kıyısına gittik ve deniz kabukları ve ağaç dalları topladık. Eşim deniz kabuklarını ayıklayıp yıkadıktan sonra deldi ve boncukladı. Çok güzel bir malzeme haline getirip astı onları. Dallardan da balık, üçgen ve dörtgen şekilli objeler yaptı. Bunların hepsi bana malzeme oldu, ben de hepsini aksesuar haline getirdim."

Gürel, zamanla ürünlerin sayısı arttıkça bunları satma fikrinin oluştuğunu dile getirerek, "Her şerde bir hayır var denir ya bizim olayımız buna benziyor. Biz yaptıkça ortaya güzel objeler çıktı. Sonra bunları satabileceğim yer aradım ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi ile tanıştım, oraya üye oldum. Bu kapsamda belirli periyotlarda Millet Bahçesi'nde kurulan Sanat Sokağı'nda ürünlerimizi satmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Uğraşlarını eşiyle severek sürdürdüklerini belirten Gürel, "İşin yarısını eşim yapar, diğer yarısını da ben yaparım. Onun yaptığını ben yapamıyorum, benim yaptığımı da o yapamaz. Eşimle bunları yaparken bu işi ben de çok sevdiğimi anladım. Genelde bahçeler, evler ve kapılar için aksesuarlar yapıyoruz. Çok değişik, otantik aksesuarlar ortaya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Gürel, uğraşlarının eşine de olumlu yansımaları olduğundan bahsederek, "Bu işin eşime iyi geldiğine inanıyorum. Önceden çok sinirli, agresifti. Sakinleşti biraz. Şimdi o kadar agresif değil. Eşimin düzelme aşamasını görünce kendimi daha mutlu hissediyorum." dedi.