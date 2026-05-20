Bayburtlu çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

9. Dede Korkut Kültür Sanat Günleri kapsamında düzenlenen 10. BAYÜ Aile ve Çocuk Şenliği, çocukların neşesi ve ailelerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Saray Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte çocuklar, gün boyunca hazırlanan etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, el becerisi çalışmaları ve sosyal aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenliğe Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da katıldı. Etkinlik alanını gezen Vali Eldivan, çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek, çeşitli aktiviteleri takip etti.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve gönüllülerin destek verdiği şenlikte, çocuklara yönelik farklı atölye ve oyun alanları oluşturuldu. - BAYBURT

