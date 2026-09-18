Dartta dereceye giren kız çocuklarına Başsavcıdan tebrik

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Destek, Adaptasyon ve Rehabilitasyon Projesi kapsamında başarı elde eden kız çocukları için tebrik programı düzenlendi. Çocuklara madalyalarını takan ve hediyelerini veren Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, daha sonra gençlerle dart oynadı.

7 genç lisanslı sporcu oldu

29 Nisan 2026 tarihinde imzalanan protokolle başlatılan D.A.R.T. Projesi ile adli süreçte olan, madde bağımlılığı tedavisi devam eden ve koruma altındaki kız çocuklarının sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlanması hedeflendi. Proje kapsamında çocukların bulunduğu kuruluşta bir dart salonu oluşturuldu. Dart Milli Takımı Antrenörü olan infaz ve koruma memurunun rehberliğinde gerçekleştirilen düzenli antrenmanlarla gençlerin boş zamanlarının yapılandırılmasının yanı sıra odaklanma, disiplin, öfke kontrolü ve özgüven becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı. Antrenmanlara düzenli katılan 7 genç lisanslı sporcu olarak kaydedildi. Gençlerden biri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada il ikincisi, bir diğeri ise il üçüncüsü oldu. 14 Eylül tarihinde düzenlenen bir diğer turnuvaya da 4 genç katıldı.

"Çocuklarımız başarılarıyla bizi gururlandırıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, iş birliği kapsamında çocukların kaldığı binanın boya ve badana işlemlerinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişilerce tamamlandığını söyledi. Dart eğitiminin ardından çocukların Türkiye genelinde başarılar elde ettiğini belirten Sökmen, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kuruluşun güçlendirilmiş bakım modeliyle hizmet verdiğini belirten Sökmen, "Çocuklarımız devlet korumasında olan çocuklar ve burası güçlendirilmiş bakım modeliyle hizmet veren bir kuruluş. Burada 24 saat hizmet veren bir kadın polisimiz var. Herhangi bir olumsuz durumda doğrudan müdahale ediyor. Psikologlarımız da kızlarımızla zaman zaman görüşüyor. Çocuklarımızı ve gençliğimizi daha iyi yetiştirip topluma faydalı birer fert olarak kazandırmak için uğraşıyoruz. Çocuklarımız yaptıkları işlerdeki başarılarıyla bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor" dedi.

"Biz onların bir ailesi olduk"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise "Çocuklarımızın başarılarını kutlamak için geldik, çok da mutlu olduk. Çocuklarımız burada sportif faaliyette öne çıkmışlar. Dart şampiyonalarına katılmışlar, dereceye girmişler. Adli süreçte olan çocuklar diyoruz ama elde edeceğimiz çok şey var. Biz onların bir ailesi olduk, hep beraberiz bundan sonra. Onları tebrik etmeye, başarılar dilemeye geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı