Haberler

Darende'de atıl malzemelerle yapılan minyatürler ilgi görüyor

Darende'de atıl malzemelerle yapılan minyatürler ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan'ın doğada bulduğu atıl malzemelerden oluşturduğu minyatürlerin sergilendiği sanat evi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan'ın doğada bulduğu atıl malzemelerden oluşturduğu minyatürlerin sergilendiği sanat evi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Malatya'nın önemli turizm merkezlerinden Darende'de, Somuncu Baba Türbesi ve Gürpınar Şelalesi gibi noktaları gezen yerli turistler, Fikri Çalışkan'ın sanat evini de ziyaret ediyor. Doğal ve atık malzemeler kullanılarak hazırlanan minyatür eserler, geçmiş yaşamı yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.

Kültür turu kapsamında İstanbul'dan gelen Niyazi Ay ve beraberindeki turistler, sanat evine hayran kaldıklarını ifade etti. Aksaray'dan geldiğini belirten Niyazi Ay "Böylesi güzel bir sanat çalışmasını görme şansı yakaladım. Geçmişte atalarımızın nasıl yaşadığını, ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüklerini burada gördük. Özellikle deprem kalıntılarının yansıtıldığı eser beni çok etkiledi. Geçmiş kültürü adeta yeniden yaşadık. Fikri hocaya teşekkür ediyorum" dedi.

Tur rehberlerinden Serdar Özmen ise Darende'nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz burada hem tarihi hem de kültürel değerleri yakından görüyor. El emeği çalışmalar ve geçmiş yaşamın izleri ziyaretçileri etkiliyor. Bu güzel çalışmayı ortaya koyan Fikri Bey'e ve Darende'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

İşte milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

Gaziantep'te fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Yıkım çok büyük