Dakar Karnavalı'nda Renkli Kortej Yürüyüşü Gerçekleşti

Senegal'in başkenti Dakar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dakar Karnavalı, 'miras ve hareket' temasıyla renkli bir kortej yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Yerel kıyafetler giymiş etnik grupların katıldığı yürüyüş, kültürel zenginliğin sergilendiği bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü.

Senegal'de Dakar Karnavalı kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Başkent Dakar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dakar Karnavalı'nın kortej yürüyüşü Douata Seck Kültür Merkezi'nden başladı.

Bu yıl "miras ve hareket" temasıyla düzenlenen karnavala Haiti, ABD ve Guadeloupe da misafir ülke olarak katıldı.

Yerel kıyafetler giymiş çeşitli etnik gruplar ve geleneksel dansçılardan oluşan yüzlerce kişilik kortej Medina sokaklarından geçerek tekrar kültür merkezine geldi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında halk bol bol fotoğraf çektirdi.

Kortejde Filistin bayrağıyla yürüyen İspanyol turist Juan Antonio Valderde Garcia da Dakar'a tatil için geldiğini söyledi.

İspanyolca "Özgür Filistin" yazılı bir tişört giyen Garcia, Filistin meselesinin kendi davası olduğunu ve korteje Filistin bayrağıyla sallamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dakar Karnavalı, Senegal'in kültürel ve etnik yapısını tanıtmak için 2019'dan bu yana düzenleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Kültür Sanat
