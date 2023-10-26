Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Sergi Açıldı

CUMHURİYET'in 100'ncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait tabanca ve kamayla birlikte, Kurtuluş Savaşı dönemine ait birçok orijinal eserin sergilendiği 'Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol Sergisi' Kağıthane'de bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde açıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Burada kullanılan savaş aletlerini gördüğümüzde ve şimdi günümüzdeki Türkiye'nin kullandığı savunma sanayideki harp aletlerini gördüğünde, toplu iğneyi yapamayan bir ülkeden 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeye geldiğimizin de fotoğrafını görmüş oluyoruz dedi.

Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan 'Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet'e Giden Yol Sergisi' Kağıthane'de bulunan Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde açıldı. Açılış törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve serginin Küratörü Nejat Çuhadaroğlu katıldı.

İSTANBUL'UN HER KÖŞESİNDE AYRI BİR ETKİNLİK VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Gerek Kağıthane'de gerek İstanbul'un her köşesinde ayrı etkinlik var. Bu bizim aslında 100 yılda geldiğimiz noktayı da gösteriyor. Burada kullanılan savaş aletlerini gördüğümüzde ve şimdi günümüzdeki Türkiye'nin kullandığı savunma sanayideki harp aletlerini gördüğünde, toplu iğneyi yapamayan bir ülkeden 250 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeye geldiğimizin de fotoğrafını görmüş oluyoruz. Bu işlerde en önemli şeylerden biri de yapılan işlerin takdir edilmesi; her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum dedi.

ATATÜRK'ÜN TABANCASI VE KAMASI DA SERGİDE

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na ait birçok canlandırma, diorama, orijinal kıyafet ve silahın bulunduğu sergide; Mustafa Kemal Atatürk'e ait, üzerinde isminin de bulunduğu Steyr tabanca ve Mirliva olduğu döneme ait bir de kama bulunuyor. Müzenin içinde yer alan sergi, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.