Cumhuriyet Bayramı Konseri İTÜ Mezunları Derneği'nden
Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Türk Müziği Korosu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi. Şef Tuğberk Çelikkol'un yönetiminde gerçekleşen konserde Elif Güreşçi ve Nusret Yılmaz sahne aldı.
Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği Türk Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Tuğberk Çelikkol yönetti.
Gecede solist olarak Elif Güreşçi ve Nusret Yılmaz aynı sahneyi paylaştı.
Konserde Cumhuriyet dönemi ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler solistler tarafından seslendirildi.
Gecenin sonunda solistler ve şef, sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat