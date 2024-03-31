Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda

Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından Ahmet Kaya'nın hayatının son yıllarını anlatan ve Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alan film, 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek. Merakla beklenen film, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda Ahmet Kaya'nın 'Şafak türküsü' parçasında duygulanmasıyla birlikte tekrar gündem oldu.

AKILLARA AHMET KAYA'NIN HAYATINI ANLATAN FİLM GELDİ

Sanatçı Ahmet Kaya, yerel seçimlere 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında çalınan 'Şafak türküsü' parçasıyla gündeme oldu. Ünlü sanatçının hayatının anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi de bu duygu dolu anların ardından akıllara geldi.

5 NİSAN'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Filmde, yaşadığı dönemde de ismi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sıkça yan yana gelen Ahmet Kaya'nın hayatının olaylı son dönemi anlatılıyor. Türk sinemasında, biyografi türünde merakla beklenen yapımlardan biri olan İki Gözüm Ahmet: Sürgün 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.

X Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor. Özgür Tüzer'in, sanat dünyamızda derin izler bırakan Ahmet Kaya'yı canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE SAHNESİNE YER VERİLDİ

"İki Gözüm Ahmet: Sürgün" fragmanı, Türkiye'nin yakın tarihini gözler önüne seriyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu için hapse girişi öncesi Yedikule'deki Cumhuriyet kutlamaları töreninde kendisini yalnız bırakmayan Ahmet Kaya ile yaşadığı an. Bu sahne, ilginç bir paralelliği de gözler önüne seriyor; biri şiir okuduğu için 1999 yılında hapse girerken, diğeri aynı tarihte şarkı söylediği için sürgüne gitmek zorunda kalıyor.