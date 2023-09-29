Erdoğan'dan muhalefete hodri meydan: İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor

TEKNOFEST İzmir'de düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefete meydan okudu. Erdoğan, "İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'i ziyaret etti. Programda konuşan ve 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefete rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmirli'nin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz" dedi.

"KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu. CHP'nin kalesinden 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi dikkat çeken bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son seçimlerde milletimize güven tazelemesiyle Türkiye'nin savunma atılımlarına dokunmaktan özellikle kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. İktidara giden yolu milletin iradesi yerine FETÖ'den PKK'ya, terör örgütleriyle işbirliğinden arayanlara asla unutamayacakları bir ders verdik. Tavrımızı özellikle daima doğrudan, hizmetten, eser siyasetinden yana kullanarak ülkemizin önünde yeni pencereler açtık" ifadelerini kullandı.

"FETRET DEVRİ YAŞAYAN ŞEHİRLERİMİZİ HAK ETTİKLERİ HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ"

İzmir'den muhalefete rest çeken Erdoğan, "İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum" diye konuştu.

İlgili Haberler