Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen 'Pazırık halısı' 360 bin ilmekle işlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmesiyle dikkat çeken dünyada bilinen ilk halı olan 2 bin 500 yıllık 'Pazırık halısı'nın benzeri Amasya'da ustasının elinde 360 bin ilmekle işlendi.

Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen halının üretimi 6 ay sürdü. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıp Türk motifleriyle bezenen halı Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde ipekten yapıldı.

Orijinali yünden dokunan kadim miras

Orijinali yünden dokunan kadim miras halı, Türkistan'da Altay Dağları eteklerindeki Pazırık kurganlarında bulunmuş olup Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Hayvan figürleri, insan tasvirleri, bitkisel bezemeler ve geometrik motiflerle zenginleştirilen halının merkezinde yer alan 24 kare kompozisyon içerisinde stilize bitkisel motifler yer alıyor.

Hereke ipek dokuma tekniğiyle hazırlandı

Pazırık halısı yalnızca bir dokuma ürünü olmasının yanında erken dönem Türk sanatının estetik anlayışını ve sembolik dilini yansıtan bir eser olarak değerlendiriliyor. Aslına sadık kalınarak yeniden yorumlanan halı, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde hereke ipek dokuma tekniğiyle 60'a 60 santimetre ölçülerinde hazırlandı.

"Ata yadigarı eseri gururla ilmek ilmek işledik"

Halıyı şekillendiren 26 yıllık usta öğretici Fehmiye Bozkurt, "İpekten ipliklerle tezgahta üretilen halıda 360 bin ilmek var. Bu kültürel mirası zevkle ve gururla ilmek ilmek işledik" dedi.

Ağırlıklı olarak kırmızı ve su yeşili renginin kullanıldığı halıdaki 2 bin 500 yıllık desenlere hayran kaldıklarını anlatan Bozkurt, "O yılarda desen, teknoloji yok. İnsanların bu desenleri görerek işlemiş olması hayret içinde bırakıyor. Biz de ata yadigarı bu eseri gelecekte taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

Eserin hazırlanmasında emeği olan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik de "Kültürümüze ait bu ürünün Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, Pazırık halısının motiflerini kilimde kullandığı gibi çini ve nakışlarda da işlemeyi hedefliyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı