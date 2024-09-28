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Çukurova Üniversitesi'nin Kuruluş Hikayesi Belgeseli Gösterimde

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Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Üniversitesinin kuruluş hikayesini anlatan 'Ve Hayaller Gerçek Oldu' belgeselinin gösterimi yapıldı. Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, üniversitenin geçmişi video ve fotoğraflarla sergilendi.

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluş hikayesini konu alan "Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan belgesel, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda seyirciyle buluştu.

Belgeselde, üniversitenin kuruluş hikayesini anlatan video ve fotoğraflar yer aldı.

"Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimine akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, AA muhabirine, üniversite kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Belgesel fikrinin doktora dersi kapsamındaki bilimsel araştırmayla başladığını belirten Sümbül, şöyle konuştu:

"Basın taramasında 1950-1973 yılları arasında Adana'da üniversite için neler yapıldığını, topyekun üniversite istendiğini gördük. Bu önemli kurumun gelecek nesillerde doğru anlaşılabilmesi için bu belgeseli yaptık."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat

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