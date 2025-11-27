Haberler

Cudi Dağı'nda Yamaç Paraşütü Heyecanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde pilotlar, bölgenin eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaptı. Katılımcılar, hem sportif faaliyetlerin hem de doğa sporlarının potansiyelini artırmak için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Şırnak'taki Cudi Dağı'nda buluşan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde süzülmenin heyecanını yaşadı.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Burada hazırlıklarını tamamlayan 6 paraşüt pilotu, sırasıyla gökyüzüne havalandı.

Cudi Dağı'nın semasında uçuş yapan sporcular, Şırnak, Silopi ve Cizre ilçeleri ile Irak ve Suriye'nin sınıra yakın topraklarını kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Paraşütçüler, daha sonra Silopi'de belirlenen noktalara iniş gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, yaptığı açıklamada, Cudi Dağı'nın bölge için önemine değindi.

Partal, "Cudi Dağı, birçok sportif faaliyete imkan sağlayan atmosferi ve manzarasıyla büyüleyici bir bölge. Aynı zamanda manevi yönü de güçlü olan bu alanda doğa sporlarının potansiyelini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Osman Oğrak da Cudi Dağı'nın yamaç paraşütü için çok güzel bir yer olduğunu anlattı.

Oğrak, "Ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeyiz. Türkiye standartlarının üzerinde bir tepemiz ve pistimiz var." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Kültür Sanat
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı

Saldırganın uyruğu belli oldu, Trump cezayı tüm ülkeye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.