Çubuk Gölü Tabiat Parkı Karla Beyaza Büründü

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünü Çubuk Gölü Tabiat Parkı yağan karla beyaza büründü.

Göynük ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk Gölü Tabiat Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, piknik alanlarında piknik yaparak, göl çevresinde yürüyüş yaparak tatilin keyfini çıkarttı. Bazı tatilciler ise aileleri ile kartopu oynadı.

Ziyaretçilerden Sibel Adalan, AA muhabirine, Çubuk Gölü'ne çok yakın olan Köstek köyünde doğup büyüdüğünü, şu an ailesi ile Ankara'da yaşadığını ve Göynük'e her gelişlerinde sürekli Çubuk Gölü'nü de ziyaret ettiklerini belirterek, "Mangalımızı yakıyoruz, geziyoruz, çok güzel oluyor. Kar yağışı sonrası burayı görmek çok güzel duygu. Çubuk Gölü hem merkeze çok yakın hem de böyle güzel sakin bir yer görmedim, duymadım. Herkes burayı tercih ediyor. Vatandaşların gelmesini tavsiye ederim, Doğa, manzara, çok güzel bir yer." dedi.