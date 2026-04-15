Çorum'da "Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı

Çorum, Dünya Hitit Günü etkinlikleri kapsamında 4 ülkeden 51 ressamın eserlerine ev sahipliği yapacak 'Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi'ni açtı. Sergide Hitit medeniyetinin figürleri ve farklı tarzlardan eserler yer alıyor.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 Çorumlular Vakfı tarafından Dünya Hitit Günü etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve İran'dan sanatçıların Hitit medeniyetinin figürlerinden oluşan tabloları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü heykeltıraş Hüsna Dişbudak, AA muhabirine, farklı tarzlara sahip ressamların sergide bir araya geldiğini söyledi.

Ressamların Çorum'u ve Hititler'i incelediğini ve kendi dillerinde yorumladığını belirten Dişbudak, "Bu, uluslararası bir sergi. İran'dan, Rusya'dan ve Türkmenistan'dan sanatçılarımız var. Ayrıca İstanbul, Antalya, Mersin gibi farklı şehirlerden de katılan sanatçılarımız var." dedi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan da başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hititler'in baharın gelişini çok önemsediğini, bu nedenle 15 Nisan'ı Dünya Hitit Günü ilan ettiklerini dile getirerek, 6 yıldır kutlama programları düzenlediklerine dikkati çekti.

Çorum'u tanıtmak amacıyla geçmişte Ankara'da düzenlenen etkinliklerin bu yıl Çorum'da yapıldığını, yurt dışındaki birçok ülkeden de etkinlik yapmak üzere davet aldıklarını anlatan Bilan, "Hitit uygarlığı üzerinden ilimizi, kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz. Zaten bu da uluslararası bir sergi. Dışarıdan gelen sanatçımız da var. Amacımız ilimizi tanıtmak." diye konuştu.

Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 1 hafta boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı