Çorum'da "Puduhepa Resim Sergisi" düzenlendi

Çorum'da 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali kapsamında kadın ressamların çalışmalarının yer aldığı "Puduhepa Resim Sergisi" açıldı.

Han Önü Meydanı'nda 34 kadın ressamın çalışmasının yer aldığı serginin açılış töreninde, festivale adını veren Hitit kraliçesi Puduhepa hakkında sunum yapıldı.

Sergide davetlileri, Hitit kıyafetleri giyen öğrenciler karşıladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'da kadının tarih boyu önem taşıdığını ve önemli olmaya devam edeceğini söyledi.

Yağbat, "Çorum Belediyesi olarak bu bakış açısıyla 'anne dostu şehir' vizyonunu ortaya koyduk. Belediye olarak şehrimizdeki kadınlarımızın hak ettiği yeri alabilmesi, toplum içerisinde kuvvetli şekilde yer alabileceklerini göstermek amacıyla düzenlediğimiz bu festivalde kadına dair her türlü etkinlik yer aldı." dedi.

Daha sonra ziyaretçilerin gezdiği sergi, hafta boyunca çeşitli okullarda da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
