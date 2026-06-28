Babasının berber dükkanında başladı, şimdi tüm ailesiyle sanat üretiyor

Çorum'da çocukluk yıllarında babasının berber dükkanında takvim yapraklarına müşteri portrelerini çizerek resimle ilgilenmeye başlayan resim öğretmeni, ailesiyle kurduğu atölyede her yaştan vatandaşı sanatla buluşturuyor.

Çorum'da yaşayan görsel sanatlar öğretmeni ve ressam Bünyamin Ağbal, eşi ve çocuklarıyla kurduğu atölyede hem geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor hem de Hitit mitolojisini kendi ürettiği kök boyalarla tuvallerine yansıtıyor. Çocukluk yıllarında babasının berber dükkanındaki takvim yapraklarına müşterilerin portrelerini çizerek sanata adım atan 45 yaşındaki Ağbal, eşiyle birlikte 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlara resim eğitim, veriyor. Ağbal, Çorum'da binlerce yıl önce varlığını sürdürmüş olan Hititler'in yaşantısını da çizdiği resimlerle anlatmaya çalıştığını ifade etti.

"Her yaş gruba, insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz"

Yaklaşık 26 yıldır resim öğretmenliği yaptığını ifade eden Ağbal, "Kendimi bildim bileli resim, yapabildiğim ve herkesin de yaptığını düşündüğüm bir şeydi. Küçük yaşlarda berber olan babamın müşterileri geldiğinde onların resimlerinin takvim yapraklarına çizerdim. Orada 'sen ressam olacaksın' derlerdi" dedi.

"Karı koca resim öğretmeni olunca Çocuklar da bu durumdan mahrum kalamadılar"

Tüm aile üyelerinin resimle ilgilendiğini belirten Ağbal, "Eşimle biz üniversitede tanıştık, o da resim öğretmeni. Tabii karı-koca resim öğretmeni olunca çocuklar da bu durumdan mahrum kalamadılar. Bu resim atölyesinde ailecek üretiyoruz. Kimimiz bir kenarda rölyef yaparken birisi yağlı boyasını yapıyor, kimisi mozaik sanatıyla uğraşıyor. Her yaş grubundan, sanatla hemhal olmak isteyen, sanatla buluşmak isteyen herkese kapımız açık. Kimine sergi yönlendirmelerini yaparken isteğe göre eğitimler verebiliyoruz. Bu şekilde burası sanatla buluşmak isteyen herkesin uğrak noktası oldu" diye konuştu.,

"Resimlerimin genelinde Hitit mitolojilerini konu alıyorum"

Hititlere ayrı bir ilgisinin olduğunu kaydeden Ağbal, "Ben resimlerimde genellikle Hitit mitolojilerini konu alıyorum. Mitolojileri tezlerden okuyorum. Gözümde canlandırdıktan sonra onları iki boyuta üç boyuta döküyorum. Yani Hititlere olan bir merakım, bir ilgim var. Kendimi artık bir Hitit gibi görmeye başladım. Onların yaşam tarzını anlayıp, onları günümüz sanatıyla, çağdaş sanatla aktarıyorum. Böylece herkesin anlayabilmesini sağladığımı düşünüyorum. Sanatçı nereye kendini yakın hissediyorsa ne kendisi daha estetik geliyorsa oraya yoğunlaşmalı. O teknikleri kullanmalı" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı