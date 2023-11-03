Çorum Belediyesi Filistin Destek Gecesi düzenledi

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği Filistin Destek Gecesi, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Gecede sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Filistin'e ambulans ve ilaç yardımı için destek istedi.

Çorum Belediyesi'nin düzenlediği Filistin Destek Gecesi, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Geceye birbirinden güzel ezgileriyle sanatçı Eşref Ziya Terzi katıldı. Filistin Destek Gecesi Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. İsrail zulmüne karşı direnişini sürdüren Filistin halkına destek mesajlarının verildiği geceye ilgi yoğun oldu. Türk bayrakları ve Filistin bayrakları ile donlu dolduran vatandaşlar, mazlum Filistin halkı için dua etti. Gecede sanatçı Eşref Ziya Terzi sahne aldı.

"İnancımızı, umudumuzu kaybetmeyelim"

Herkesin Filistin için elinden gelen desteği vermesini isteyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ümitsizlik asla bir Müslüman'a yakışmaz. Biz, İman varsa imkan da vardı diyenlerin peşinden gidiyoruz. Yeter ki inancımızı, umudumuzu kaybetmeyelim. Sürekli diri olacağız, güçlü olacağız, zinde olacağız. Mücadelemizi nasıl yapmamız gerekiyorsa öyle yapacağız. Bu zulüm inşallah bizlerin dirilişine ve İslam aleminin dirilişine vesile olacak. Elbet bir gün zulmün hesabı zalimden sorulacak, mazlumun ahı zalimin yanında kalmayacaktır." dedi.

"Filistin'e ambulans ve ilaç yardımı için destek istedi"

Çorum Filistin Platformu'nun "Ambulans ve Tıbbi Yardım" kampanyası başlattığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Yardımlar doğrudan banka hesabına yatırılabileceği gibi Hürriyet Meydanı ve Kadeş Meydanı'ndaki Kızılay görevlilerine online makbuz karşılığında elden de verilebilir" şeklinde konuştu. - ÇORUM