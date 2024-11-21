Çördük Kalesi ve Kaya Mezarları Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Yalnızlığa terk edilen 2 bin yıllık kale ve kaya mezarlar turizme kazandırılmayı bekliyor

TOKAT - Tokat'taki 2 bin yıllık Çördük Kalesi ile kral mezarları, defineci tahribatı ve bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tokat-Sivas Karayolu üzerinde, Çördük köyü sınırlarında yer alan yaklaşık 2 bin yıllık Çördük Kalesi, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yok oluyor. Helenistik dönemde inşa edildiği tahmin edilen kale, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasına rağmen günümüzde harabeye döndü. Dar bir boğaz içerisinde yer alan kalenin güney kısmında surlar bulunurken, kalede 2 su sarnıcı ve tüneller dikkat çekiyor. Ayrıca kale içerisinde bulunan 2 kaya mezarları, tarihi yapının Helenistik döneme ait olduğuna işaret ediyor. Ancak definecilerin bölgede gerçekleştirdiği tahribat, tarihi kalıntılara büyük zarar verdi. Özellikle 4 yıl öncesine kadar giriş boyutları aynı olan iki kral mezarından birinin girişi genişletilmiş ve mezar başındaki sütunlardan kopan parçalar kalede rastlanan tahribatın en somut örnekleri arasında yer alıyor. Çördük Kalesi'nin korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini vurgularken, bölgenin tarihi zenginliklerinin daha fazla zarar görmeden ilgililer tarafından sahiplenilmesi bekleniyor.

Tarihi kaya mezarlarının defineciler tarafından zarara uğratıldığını ifade eden tarih araştırmacısı Mehmet Ali Cinlioğlu; kale ve mezarların turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.