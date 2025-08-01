ÇOMÜ'den Gençlere Türk Bayrağı Hediyesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yürütülen 'Hediyem Gelsin' projesi çerçevesinde, Yaz Dönemi Gençlik Kampı öğrencilerine Türk bayrağı hediye edildi. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve gönüllü öğrenciler etkinlikte yer aldılar.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünce yürütülen "Hediyem Gelsin" adlı projesi kapsamında Çanakkale İl Müftülüğüne bağlı Yaz Dönemi Gençlik Kampı öğrencilerine ziyaret gerçekleştirildi.
ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın öncülüğünde, gönüllü öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan hediyeler, İl Müftü Yardımcısı Nimet Keseli Ustabaşı ile öğrencilere ulaştırıldı.
Proje kapsamında Tacettin Aslan Cami ile Çınarlı Köyü Cami'nde Yaz Dönemi Gençlik Kampı'na katılan 90 öğrenciye Türk bayrağı hediye edildi.
Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat