ÇOMÜ'den Çocuklara Renkli Makarna Atölyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından çocuklara yönelik "Renkli Makarna Atölyesi" etkinliği düzenledi.

Dardanos Yerleşkesi Hotel Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte minik katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuldu.

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Babaç koordinatörlüğünde gerçekleştirilen atölyede, çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları renkli makarnaların tadına bakma fırsatı buldu.

Etkinlik, çocuklara mutfak kültürünü yakından tanımanın yanı sıra el becerilerini geliştirme ve yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanı sağladı.

Etkinliğe katılan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitelerinin, yalnızca bilimsel üretim ve akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma dokunan projeleriyle de değer üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Çocuklar için düzenlenen bu tür atölyelerin onların hem becerilerini geliştirmelerine hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşta kazanmalarına katkı sağladığını belirten Erenoğlu, "ÇOMÜ olarak öğrencilerimize, çocuklarımıza ve halkımıza yönelik bu tür sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki üniversiteler yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumu aydınlatan ve geliştiren kurumlardır." ifadesini kullandı.