Çocukluk Arkadaşlarından Kedilere Özel Barınak

Adana'da çocukluk arkadaşları Seda Ünsal ve Gülhan Dost, sitenin bahçesinde oluşturdukları barınakta 35 kedinin bakımıyla ilgileniyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ünsal, 2015'te bankadaki işinden emekli olduktan sonra sahipsiz hayvanlar için çalışmalara ağırlık verdi.

Sokaktaki kedileri besleyip veteriner masraflarını üstlenen Ünsal ile çocukluk arkadaşı 55 yaşındaki Gülhan Dost, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığınca Yüreğir Belediyesinde düzenlenen eğitime katılıp "yerel hayvan koruma görevlisi" belgesi aldı.

Ünsal, 8 ay önce Dost'un yardımıyla evinin bulunduğu sitenin bahçesine yöneticiden izin alarak kediler için barınak oluşturdu.

Tente koydukları barınağı süsleyen Ünsal ve Dost, 35 kedinin beslenmesi, bakımı ve tedavisiyle ilgileniyor.

"Hangimiz eksik kalırsa diğerimiz desteğe gidiyor"

Seda Ünsal, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla yakın olduğunu, evinde de 2 kedi beslediğini söyledi.

Emekliliğinin ardından kedilere daha çok vakit ayırdığını dile getiren Ünsal, şunları anlattı:

"Böyle bir şey yapmak çocukluk hayalimizdi. Önce ufak yuvalar yaparak başladım. Hayalimiz arsa satın alıp büyük barınak yapmaktı ama imkanımız olmadı. Çocukluk arkadaşım Gülhan'la bu işe adım attık. Hangimiz eksik kalırsa diğerimiz desteğe gidiyor."

Ünsal, gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini ifade ederek, "Sabah besleme için barınağa iniyoruz. Hayvanların beslenmesi, hasta ve yaralı olanların veterinere, kısırlaştırma yapılacakların merkeze götürülmesi derken eve dönüşüm 16.00'yı buluyor. Aslında tam mesaili çalışıyorum." diye konuştu.

Maddi destek almadıklarını anlatan Ünsal, barınaktaki 35 kedinin yanı sıra çevrede buldukları yardıma muhtaç hayvanlara da el uzattıklarını kaydetti.

Gülhan Dost da arkadaşıyla hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası bize terapi gibi oluyor. Her sabah sanki spora gider gibi buraya geliyorum." dedi.