Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak

İstanbul'a 3 günde 40 santimetre kar yağacak

Çocukluk Arkadaşlarından Kedilere Özel Barınak

Çocukluk Arkadaşlarından Kedilere Özel Barınak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Seda Ünsal ve Gülhan Dost, sitelerinin bahçesinde 35 kedinin bakımını üstlenerek sahipsiz hayvanlar için kurdukları barınakta sevgiyle çalışıyorlar.

Adana'da çocukluk arkadaşları Seda Ünsal ve Gülhan Dost, sitenin bahçesinde oluşturdukları barınakta 35 kedinin bakımıyla ilgileniyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ünsal, 2015'te bankadaki işinden emekli olduktan sonra sahipsiz hayvanlar için çalışmalara ağırlık verdi.

Sokaktaki kedileri besleyip veteriner masraflarını üstlenen Ünsal ile çocukluk arkadaşı 55 yaşındaki Gülhan Dost, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığınca Yüreğir Belediyesinde düzenlenen eğitime katılıp "yerel hayvan koruma görevlisi" belgesi aldı.

Ünsal, 8 ay önce Dost'un yardımıyla evinin bulunduğu sitenin bahçesine yöneticiden izin alarak kediler için barınak oluşturdu.

Tente koydukları barınağı süsleyen Ünsal ve Dost, 35 kedinin beslenmesi, bakımı ve tedavisiyle ilgileniyor.

"Hangimiz eksik kalırsa diğerimiz desteğe gidiyor"

Seda Ünsal, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla yakın olduğunu, evinde de 2 kedi beslediğini söyledi.

Emekliliğinin ardından kedilere daha çok vakit ayırdığını dile getiren Ünsal, şunları anlattı:

"Böyle bir şey yapmak çocukluk hayalimizdi. Önce ufak yuvalar yaparak başladım. Hayalimiz arsa satın alıp büyük barınak yapmaktı ama imkanımız olmadı. Çocukluk arkadaşım Gülhan'la bu işe adım attık. Hangimiz eksik kalırsa diğerimiz desteğe gidiyor."

Ünsal, gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini ifade ederek, "Sabah besleme için barınağa iniyoruz. Hayvanların beslenmesi, hasta ve yaralı olanların veterinere, kısırlaştırma yapılacakların merkeze götürülmesi derken eve dönüşüm 16.00'yı buluyor. Aslında tam mesaili çalışıyorum." diye konuştu.

Maddi destek almadıklarını anlatan Ünsal, barınaktaki 35 kedinin yanı sıra çevrede buldukları yardıma muhtaç hayvanlara da el uzattıklarını kaydetti.

Gülhan Dost da arkadaşıyla hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası bize terapi gibi oluyor. Her sabah sanki spora gider gibi buraya geliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Kültür Sanat
img

Zebra modifiyeli eşek! Nedeni en az olay kadar rezalet
img

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza
img

Kamuya çok sayıda personel alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.