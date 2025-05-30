Çocuklar Ekoturizm Kampında Çömlek Yapımını Öğrendi

Çocuklar Ekoturizm Kampında Çömlek Yapımını Öğrendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na katılan Osmaneli İlkokulu öğrencileri, çömlek yapımı öğrenme fırsatı buldu. Usta çömlekçiler eşliğinde çocuklar, çömlek çamuruyla tanışarak kendi eserlerini oluşturdu ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yer alan Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na katılan çocuklar çömlek yapımını öğrendi.

Osmaneli İlkokulu öğrencileri, Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki kampta çömlek çamuruyla tanışarak ilk eserlerini elleriyle yoğurdu.

Kınık Köyü Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği üyesi usta çömlekçiler, rehber öğretmenler eşliğinde çocuklara, işin inceliklerini öğretti.

Çocuklar, çömlekçilik atölyesinin yanı sıra okçuluk, dart ve doğadaki bitkileri tanıma etkinlikleriyle de eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Kültür Sanat
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