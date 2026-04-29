Çocuk yaşta başlayan resim tutkusu öğretmenlik ve ödüllerle taçlandı

Erzurum'da resim öğretmenliği yapan Nurevşan Hemşinli, çocuk yaşta başlayan sanat tutkusunu yıllar içinde ürettiği eserler ve kazandığı ödüllerle taçlandırdı.

İlkokul 5. sınıfta öğretmenin yönlendirmesiyle üç boyutlu resim çizmeye başlayan Hemşinli, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanıp buradan 2023'te birincilikle mezun oldu.

Bugüne kadar 300 eser üreten ve katıldığı sergi ile yarışmalarda 40 ödül alan Hemşinli, artık hem öğretmenlik yapıyor hem de çok sevdiği sanatını sürdürüyor.

Yeteneğiyle dikkati çeken Hemşinli, yüksek lisans eğitimine de devam ediyor.

"Eğitim sisteminin dışladığı bir çocuktum"

Kentteki bir özel okulda resim öğretmenliği yapan Hemşinli, AA muhabirine, alanındaki başarılarında ailesinin desteğini gördüğünü söyledi.

Hemşinli, resim sanatına ilkokulda başladığını belirterek, "Sanata olan ilgim benim için kurtuluş arayışıydı çünkü ilkokul hayatım zorlu geçmişti. Eğitim sisteminin dışladığı bir çocuktum, o durumda tembel ve başarısız olarak nitelendirilen öğrenciydim, ta ki bir öğretmenimin öğrettiği teknikle bu başını alıp gitti." dedi.

Ailesinden de resim çizenlerin olduğunu anlatan Hemşinli, şöyle konuştu:

"Hobi olarak başladığım alan profesyonel sürece doğru ilerledi. Hep çok meraklıydım, okulda da tutunacak dal arıyordum, öğretmenim de 'bu tekniği çok güzel yapıyorsun' deyince resimde fark edilir olmak ve bir şeyi başarmak çok anlamlıydı. Sanatla sadece resim yapmayı değil, sistemin dışına itilen bir bireyin değerini fırça darbeleriyle yeniden inşa etmesini öğrendim. İlkokulda tembel öğrenci olarak nitelendirildiğim için resim benim için tutunacak bir daldı çünkü yargılanmıyor, herkesin desteklediği, hayatta kalmamı ve okulu sevmemi sağlayan tek sebepti. Resim öğretmeni olmak istiyordum ama bunu daha çok sanatçı akademisyen yönünden ilerlemeyi düşündüm.10 yıldır bu işin içerisindeyim, sadece resim yapmıyorum, yağlı boya, heykel, kara kalem, duvar resimleri ve strafor üzerine Atatürk posterleri yapıyorum."

"Sanatımı yurt dışına taşımak istiyorum"

Hemşinli, çeşitli kategorilerde yaklaşık 300 eserinin olduğunu ve atölye açmayı planladığını ifade ederek, bugüne kadar 40 ödül aldığını dile getirdi.

Akademisyen sanatçı olmak istediğini söyleyen Hemşinli, şunları kaydetti:

"Türkiye ile sınırlı kalmayıp bunu yurt dışına taşımak istiyorum, bir noktada taşıyabildim ama bunu rutin hale getirip eserlerimi oralarda sergilemek ve ülkemi bu şekilde temsil etmek istiyorum. Türk mitolojisinden çalışıp karakter tasarımı yapıyorum. Güzel bir tema ve kompozisyonla realist ve sürrealisti birleştirip kökenlerimizden faydalanıp modern çağa da ayak uydurup bunu eserlerime yansıtıyorum. Eserlerimin Louvre, Vatikan ve British müzelerinde sergilenmesi hayalim var."