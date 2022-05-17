Çocuk piyanistten 'Kurtuluş 1919' resitali

SAMSUN (AA) - Samsun'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) piyano resitali sundu.

Piyano eğitimine 7 yaşında başlayan, duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulak yeteneğine sahip çocuk piyanist Yüksel, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanat severlerin karşısına çıktı.

İlk profesyonel konserine çıkan Yiğit Yüksel, ilk konserini 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında vermek istediğini, resitalin temasının da bu nedenle "Kurtuluş 1919" olduğunu söyledi.

Yiğit Yüksel, Carl Philipp Emanuel Bach'ın "Solfeggietto C Minor", Ludwin van Beethoven'in "Allegro di molto e con brio", "Adagio cantabile", "Rondo", Tevfik Guliev'in "Yalgızam" eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Resital sanatseverlerce beğeniyle dinlendi.