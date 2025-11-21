Cizre'de 120 Yayıneviyle İlk Kitap Fuarı Başladı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, ilk kez 120 yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve 10 gün sürecek olan kitap fuarı, okurlarını ağırlamaya başladı.

Cizre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kitap fuarı, 120 yayınevinin katılımıyla 100 stantta kitapseverleri ağırlamaya başladı. Cizre Kaymakamlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunulan proje kapsamında hayata geçirilen fuar, 21-30 Kasım tarihleri arasında Sanat ve Sevgi Sokağı'nda gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında 10 gün boyunca Türkiye'nin farklı alanlarında tanınan 13 yazar ve fikir insanı, okurlarla bir araya gelecek. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerin yanı sıra konserler, açık hava film gösterimleri ve şiir dinletileri de düzenlenecek.

Fuarın açılış törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Yazar Nurullah Genç, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Birol Ekici, Şırnak'ın eğitim ve üretimde öne çıktığını ifade ederek, "Uzun yıllar karanlık bir dönem yaşadık. Şimdi bereketli hilalin parlayan yıldızıyız. Az önce İdil'de bir program yaptık. Orada buranın iklimiyle uyumlu, yağışıyla uyumlu mercimek tohumlarını çiftçilerimize dağıttık ve daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız diye orada bir taahhütte bulunduk. Bugün Türkiye'nin petrol şehriyiz. 81 bin varil günlük petrol üretiyoruz. Türkiye'nin ekonomisine yılda 2 milyar dolar katkıda bulunuyoruz ve bu çalışmamız, başarımız artarak devam ediyor. Adeta bereketli hilalin gerçekten parlayan bir yıldızıyız. Karanlık dönemde uğraştığımız işlerle birbirimizle uğraşmaktan vazgeçip birlik beraberlik ve kardeşliğimizle geliştirerek ileriye doğru baktığımız zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bugün robotik kodlamanın, robotun atası olan El-Cezeri'nin torunları, geleceğe daha umutla bakıyor. Daha çok mühendis, daha çok mimar, daha çok doktor yetiştirmeye hep birlikte Cizre olarak, Şırnak olarak hazırız. Kitaplarımızın şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben de heyecanla gelen bilim adamlarını, düşünürleri, hocamı şimdi dinlemek istiyorum. Kitap fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜN, SANATIN VE BİLGİNİN YENİDEN CANLANDIĞI BİR GÜNE TANIKLIK EDİYORUZ'

Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar de konuşma yaptı. Baycar, fuarın 10 gün devam edeceğini ifade ederek, "Kadim şehir Cizre'mizde, kültür ve medeniyetimizin en güçlü taşıyıcısı olan kitabı yeniden merkeze alan böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmak, bizler için büyük bir onurdur. Tarih boyunca nice alimler, filozoflar, bilginler yetiştiren Cizre; İsmail bin er-Rezzaz el-Cezeri, Molla Ahmed-i Ceziri, İbnü'l Esir ve niceleri gibi çağının ötesine geçmiş bilgelerin memleketi olarak, bugün de bilgi ve hikmetin izini sürmeye devam etmektedir. Bu fuar, sadece bir etkinlik değil, gençlerimizin ufkunu genişleten, ilçemizi kültürle buluşturan bir irfan şöleni olacaktır. Kitaplar, karanlığa ışık, susuzluğa su, hakikate kapı açan en sade ama en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Bugün burada, Cizre'de kültürün, sanatın ve bilginin yeniden canlandığı bir güne tanıklık ediyoruz. 10 gün boyunca devam edecek fuarımızda 85 stantta 120 yayınevini ve 120 yazarımızı misafirlerimizle buluşturacağız. Fuar boyunca pek çok yazar, akademisyen ve fikir insanı misafirimiz olacak. Gençlerimiz için ilham kaynağı olacak söyleşiler ve buluşmalar gerçekleşecektir" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,