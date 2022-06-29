Çivril'deki lavanta bahçesi düğün fotoğrafları için doğal stüdyo oldu Denizli'nin Çivril ilçesinde iki yıl önce turizme kazandırılan lavanta bahçesi, düğün fotoğrafları için doğal stüdyo olarak ilgi görüyor. Denizli'nin Çivril ilçesinde iki yıl önce turizme kazandırılan lavanta bahçesi, düğün fotoğrafları için doğal stüdyo olarak ilgi görüyor. Çivril Belediyesi tarafından Çivril-Dinar yolu üzerindeki Beydilli Mahallesi'nde 2020 yılında 23 dekar alan üzerinde oluşturulan lavanta bahçesi, Işıklı Gölü'ndeki nilüfer sezonunun açılmasıyla birlikte çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. İlk hasadı geçen yıl yapılan lavanta bahçesinin ziyaretçileri arasında dünya evine girecek çiftler dikkat çekiyor. Düğün fotoğrafları için kurulan platformlarda mutlu günlerini ölümsüzleştiren çiftler, daha sonra tekne ile açıldıkları gölde nilüfer çiçekleriyle fotoğraf çektiriyor. Mahalle sakinlerinden Gülgün Kaya, AA muhabirine nilüfer çiçeğinin yanı sıra lavanta bahçesi sayesinde bölgenin çok sayıda ziyaretçi çektiğini belirterek, manzaranın görülmeye değer olduğuna işaret etti. AA / Umahan Öz - Kültür Sanat Denizli Kültür Sanat Haberler

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