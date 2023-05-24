Çınarcık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri sanat müziği konserinde sahne aldı

Çınarcık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan grubun Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde verdiği konser ilgiyle izlendi.

"Türk Sanat Müziği Bahar Konseri"nde, koro şefliğini Fatma Serdaroğlu'nun yaptığı ve öğretmenlerinden destek alan öğrenciler, gerek solo olarak gerekse koro halinde eserleri seslendirdi.

Sanat müziğinin eşsiz ezgileriyle beğeni toplayan öğrencilerin konserini, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, şube ve okul müdürleri ile öğrencilerin aileleri izledi.

Konserde katılımcılar öğrencileri performanslarından dolayı sık sık alkışladı.