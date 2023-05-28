Çin'deki 900 yıllık Dev Buda Tapınağı dijitalleştiriliyor

Çin'in Gansu eyaletinde bulunan ve 900 yıldan fazla geçmişe sahip Dev Buda Tapınağı dijitalleştiriliyor. Tapınakta bulunan Büyük Buda Salonu, Budizm Kütüphanesi ve fresklerin bulunduğu pagodadan dijital bilgiler toplanacak ve ziyaretçiler dijital galeride tapınağın farklı hanedanlık dönemlerindeki konumunu ve fresklerdeki Budist efsaneleri görebilecekler.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde bulunan Dev Buda Tapınağı'nın Büyük Buda Salonu görülüyor. (Fotoğraf: Zhangye Dev Buda Tapınağı Kültürel Eserler Enstitüsü / Dağıtım: Xinhua aracılığıyla)

LANZHOU, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan ve 900 yıldan fazla geçmişe sahip Budist tapınağının dijitalleşme çalışmaları başladı.

1098 yılında Batı Xia Hanedanlığı (1038-1227) döneminde inşa edilen, Zhangye kentinde yer alan ve Dafo Tapınağı diye de anılan Dev Buda Tapınağı, İpek Yolu üzerinde önemli bir antik tapınak olarak biliniyor.

Bu kez Büyük Buda Salonu, Budizm Kütüphanesi ve salonunda yaklaşık 30 figürün, 530 metrekareden büyük fresklerin ve tuğlalarında oymaların bulunduğu bir pagodadan dijital bilgiler toplanacak.

Zhangye Dev Buddha Tapınağı Kültürel Eserler Enstitüsü Başkanı Wang Kang'a göre çalışmalar tamamlandığında ziyaretçiler yeni dijital galeride tapınağın farklı hanedanlık dönemlerindeki konumunu, yatan büyük Buda'nın inşaat sürecini ve fresklerdeki Budist efsanelerini görebilecek.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Zhangye kentinde bulunan Dev Buda Tapınağı'nda korunan öğeleri dijitalleştiren teknisyenler görülüyor. (Fotoğraf: Zhangye Dev Buda Tapınağı Kültürel Eserler Enstitüsü / Dağıtım: Xinhua aracılığıyla)

Wang, tapınağın Ming ve Qing hanedanlıklarında (1368-1911) çok sayıda yenileme ve yeniden inşa çalışmasından geçtiğini belirtirken, dijital teknolojinin insanların tapınağın orijinal halini görmelerini mümkün hale getireceğine işaret etti.

Büyük Buda Salonu'nun ikinci katının koruma amaçlı halka kapalı olduğunu ifade eden Wang, "Gelecekte, insanlar salonun bütün kısımlarını dijital ortamda görebilecek" dedi.

Dijitalleşme çalışması bir sonraki adımda tapınak kompleksindeki diğer öğeleri ve binaları kapsayacak şekilde genişletilecek.