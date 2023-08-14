Çiğli Belediyesi Yaz Konserleri

Çiğli Belediyesi, 16 Ağustos ile 4 Ekim arasında ilçenin yerel sanatçıların sahne alacağı yaz konserlerine ev sahipliği yapacak. Konserlerde yerel sanatçılar Ateş ve Polet, Semra Tunç, Yolcu Bilginç, Birsen Buldu, Ali Özdemir, Haydar Güneş ve Yel Değirmeni grubu Çiğlili müzikseverler ile buluşacak.

Çiğli Belediyesi, 16 Ağustos ile 4 Ekim arasında ilçenin yerel sanatçıların sahne alacağı yaz konserlerine ev sahipliği yapacak.

Yaz akşamlarını vatandaşlar için eğlenceli hale getirmek adına kültür-sanat etkinliklerini sürdüren Çiğli Belediyesi; ağustos, eylül ve ekim aylarını dolu dolu bir konser programıyla geçirecek. 16 Ağustos Çarşamba günü Maltepe Mahallesi'nde başlayacak konser programında ilk olarak Fuat Aydın sahne alacak. 7 farklı mahallede gerçekleştirilecek konserler 4 Ekim Çarşamba günü Mihrican Durmuş'un Sasalı Mahallesi'ndeki sahnesiyle son bulacak.

Konserlerde yerel sanatçılar Ateş ve Polet, Semra Tunç, Yolcu Bilginç, Birsen Buldu, Ali Özdemir, Haydar Güneş ve Yel Değirmeni grubu Çiğlili müzikseverler ile buluşacak.

Yaz konserlerinin vatandaşlar ve yerel sanatçılar için önemli bir sosyalleşme fırsatı olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Sıcak yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan konserlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ulusal sanatçılarımızın yanı sıra yerel sanatçılarımızı da hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Ağustos, eylül ve ekim aylarında yedi farklı mahallede sahne alacaklar. Birbirinden güzel ezgileri kendi ilçelerinde seslendirecekler. Tüm müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz."