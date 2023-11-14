Çifteler ilçesinde Bremen Müzikali gösterisi sergilendi

Çifteler ilçesinde Eskişehir Çocuk Tiyatroları oyuncularının yer aldığı "Bremen Müzikali" adlı gösteri sunuldu.

Çifteler Belediyesi Türk Dünyası Kültür Evi'ndeki müzikalde çocuklara keyifli anlar yaşadı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ara tatillerini eğlenceli ve verimli bir şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla spor, sanat ve kültürel etkinliklerle çocukların yanlarında olmaya devam ettiklerini vurguladı.