Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi biyografi filmleri arasında rekor kırdı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi, atom bombasının yaratılış hikayesini anlatıyor. Film, biyografi filmleri arasında en çok hasılat yapan film oldu ve Bohemian Rhapsody'yi geride bıraktı. Oppenheimer, dünya çapında 912 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve IMAX çalışmasıyla da büyük bir başarı elde etti.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın atom bombasının yaratılış hikayesini anlattığı son filmi Oppenheimer, her ne kadar toplam gişede Barbie'nin gerisinde kalsa da başka bir kategoride rekor kırmayı başardı.

Oppenheimer, biyografi filmleri arasında en çok hasılat yapan film oldu

Atom bombasının yaratılışı, gişede en büyük rock gruplarından birinden daha popüler olduğunu kanıtladı. Oppenheimer dünya çapında Bohemian Rhapsody'den daha fazla kar elde etmeyi başararak şu ana kadar en çok hasılat yapan biyografi filmi oldu.

Oppenheimer, vizyondaki dokuzuncu hafta sonunun ardından dünya çapında 912 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve film 12 milyon dolar daha kazandı. Bu rakam Oppenheimer'ı, daha önce 902 milyon dolarla biyografi filmi rekorunu elinde bulunduran Freddie Mercury'i anlatan Bohemian Rhapsody'nin önüne geçirdi.

Yılın en çok kazananı olabilir! İşte Barbie'nin dudak uçuklatan geliri

Oppenheimer'ın IMAX çalışması kesinlikle bu yarışta önemli bir rol oynadı ve film, sadece bu ekranlardan 179 milyon dolar kazandı.

Bu Oppenheimer'ın gişedeki ilk manşetlik başarısı da değil. Başrollerini Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon ve Florence Pugh'un paylaştığı film, yönetmen Christopher Nolan'ın ABD'de Batman sonrasındaki en büyük filmi. Sadece Kara Şövalye ve Kara Şövalye Yükseliyor biyografi filminin önünde yer alıyor.

Bunun da ötesinde Oppenheimer, Deadpool 2'yi geçerek bu ayın başlarında dünya çapında gişede en yüksek hasılat yapan ikinci yetişkin derecelendirmeli film oldu. Nolan'ın filmi şu anda bu kategoride Joker'in arkasında yer alıyor ancak muhtemelen 1 milyar doları aşan hasılatını yakalayamayacak.

Oppenheimer, Barbie ve The Super Mario Bros. Movie'nin ardından yılın en büyük üçüncü filmi konumunda. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.