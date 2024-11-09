Chris Botti, Ankara'da Müzikseverlerle Buluştu
Grammy ödüllü trompet virtüözü Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere yoğun ilgi oldu. Tüm biletlerin tükendiği konser, sanatçının ünlü eserlerinin seslendirilmesiyle dolu anlar sundu.
Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Tüm biletlerin tükendiği konserde Botti, ünlü eserleri şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO eşliğinde seslendirdi.
Zaman zaman seyircilerle sohbet eden Botti'ye kemanda Caroline Campbell, bateride Lee Pearson, piyanoda Julius Rodriguez, saksafonda Chad Lefkowitz eşlik etti.
Chris Botti
Chris Botti, Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalıştı.
Sanatçı, 2012'de "Impressions" albümüyle "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" kategorisinde 55'inci Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.