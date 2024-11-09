Üye Girişi
Haberler

Chris Botti, Ankara'da Müzikseverlerle Buluştu

Chris Botti, Ankara'da Müzikseverlerle Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy ödüllü trompet virtüözü Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere yoğun ilgi oldu. Tüm biletlerin tükendiği konser, sanatçının ünlü eserlerinin seslendirilmesiyle dolu anlar sundu.

Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tüm biletlerin tükendiği konserde Botti, ünlü eserleri şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO eşliğinde seslendirdi.

Zaman zaman seyircilerle sohbet eden Botti'ye kemanda Caroline Campbell, bateride Lee Pearson, piyanoda Julius Rodriguez, saksafonda Chad Lefkowitz eşlik etti.

Chris Botti

Chris Botti, Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalıştı.

Sanatçı, 2012'de "Impressions" albümüyle "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" kategorisinde 55'inci Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat
Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim

 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı

69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.