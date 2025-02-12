CHP Lideri Özgür Özel, Barolar Birliği Başkanı Sağkan'a ziyarette bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa yeniden seçilen Erinç Sağkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleşen ziyarette, Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gülşah Deniz Atalar ile Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yer aldığı CHP heyeti eşlik etti.