CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erkin Koray'ın Vefatı İçin Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle: 'Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Erkin Koray'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda; "Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkıları ile asla unutulmayacak olan, Anadolu rock müziğin değerli ismi Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."