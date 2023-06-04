Ceyhan'da Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi açılışa hazır

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nde açılış öncesi son çalışmaları inceledi. Merkezde gençler için kütüphane, Ceyhanlı kadınlar için satış noktaları, Ceyhanlı aileler için dinlenme yeri, belediye bünyesinde çalıştırılacak ve istihdam sağlayacak ayrı bir işletme olacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kısa bir süre önce temeli atılan Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nde açılış öncesi son çalışmaları inceledi.

Ceyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi açılışa hazırlanıyor. Merkez'de açılış öncesi son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Erdem, Yaşar Kemal adının Ceyhan'da gençlik ve kadın yaşam merkezinde yaşatılacağını belirtti.

İlçenin dört bir yanında durmadan, yorulmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Erdem, şunları söyledi:

"Ceyhan'da barışın, sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin yolundan asla vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz adaletin, iyiliğin ve güzelliğin yoludur. Barış içinde, sevgi içinde, huzur içinde bir geleceğin yoludur. Yaşamı emek emek büyüten Ceyhanlılarımıza yakışacak bir kültür merkezimiz olacak. Kısa bir süre sonra açılışı yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz."

Yaşar Kemal'in adını taşıyan merkezin genç nesillerin bakış açısında olumlu değişimler yaşanmasına olanak sağlayacağını belirten Başkan Erdem, merkezde gençler için kütüphane, Ceyhanlı kadınlar için satış noktaları, Ceyhanlı aileler için dinlenme yeri, belediye bünyesinde çalıştırılacak ve istihdam sağlayacak ayrı bir işletme olacağını aktardı.