Ceyhan Belediyesi, çeşitli mahallelerde düzenlediği Açık Hava Sinema Gösterimleri ile vatandaşlarla buluştu. Başkan Hülya Erdem de komşularıyla birlikte filmleri izledi.

Ceyhan Belediyesi, 'Açık Hava Sinema Gösterimleri' kapsamında Kent Meydanı, Bota, Gümürdülü, Fatih Sultan Mehmet, İncirli, İstiklal, Doruk, Belediye Evleri mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de filmleri komşularıyla birlikte izledi.

Ceyhan Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde Açık Hava Sinema Gösterimleri'ne devam ediyor. Açık havada sinema gösterimleri; Kent Meydanı, Bota, Gümürdülü, Fatih Sultan Mehmet, İncirli, İstiklal, Doruk, Belediye Evleri mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Erdem de "Aile Arasında", "Hükümet Kadın" ve "7. Koğuştaki Mucize" filmlerini patlamış mısır ve limona eşliğinde vatandaşlarla birlikte izledi.

Ceyhan'da güzel yaz akşamlarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu paylaşan Erdem, "Mısırlar patlıyor, limonatalar bardaklara doluyor. Vatandaşlarımız baş yapıtlardan oluşan Türk filmlerini heyecanla izlerken hem düşünüyor, hem gülüyor hem de eğleniyor. Yaz günlerinde sinema gösterimlerimiz olanca hızıyla devam edecek. Hemşehrilerimize biraz olsun mutlu anlar yaşatabilmenin kıvancını yaşıyoruz. Halkımızın gösterdiği ilgiye teşekkür eder, bundan sonraki gösterimlere herkesi bekleriz" diye konuştu.