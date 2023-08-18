Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çeşme Kitap Günleri' başladı. Fuarın ilk gününde Medine Çam'ın oynadığı 'İnsan Merak Ediyor' adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlikte birçok yazar imza günleri ve söyleşilerle okurlarla buluşacak.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Çeşme Kitap Günleri", 'Onlarca yazar, binlerce kitap' sloganıyla dün başladı. Fuarın ilk gününde Medine Çam'ın oynadığı "İnsan Merak Ediyor" adlı tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu.

Çeşme Belediyesi'nin "1. Çeşme Kitap Günleri", 17-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Çeşme Meydanı'nda düzenleniyor. Fuarın ilk gününde, Medine Çam'ın oynadığı "İnsan Merak Ediyor" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

4 gün sürecek etkinlikte çok sayıda isim imza günleri ve söyleşilerle vatandaşlarla buluşacak. Kapılarını dün açan fuarın bugün saat 20.00'de de açılış töreni yapılacak.

Paneller ve tiyatro gösteriminin de olacağı kitap günlerinde, Onur Ödülü Uğur Dündar'a, Emek Ödülü Yaşar Aksoy'a, Edebiyat Ödülü ise Ercan Kesal'a takdim edilecek. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yeni ve eski kitaplarıyla yer alacağı Çeşme Kitap Günleri'nde birbirinden değerli isimler de imza günleri ve söyleşileriyle fuara katılım gösterecek.