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Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu konserinde müzik ve sanat şöleni

Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu konserinde müzik ve sanat şöleni
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Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nin 2025-2026 yıl sonu konseri, 11 Haziran 2026'da yoğun katılımla gerçekleşti. Mandolin, keman ve piyano eğitimi alan 60 kursiyer sahne alırken, anlatıcı Didem Tarlalı'nın özgün hikayeleriyle müzik ve edebiyat buluştu.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Konseri, 11 Haziran 2026 tarihinde Çeşme Kaymakamlık Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzun yıllardır Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi veren Müzik Öğretmeni Leyla Ildır'ın hazırlayıp yönettiği konserde, yıl boyunca mandolin eğitimi alan kursiyerler sahne aldı. Yaklaşık 60 kursiyerin yer aldığı programda, dönem boyunca sürdürülen özverili çalışmaların meyveleri izleyicilerle buluştu. Akustik atmosferin sağladığı doğal ortamda gerçekleştirilen konserde sesler, ezgiler ve duygular aynı sahnede buluşurken, kursiyerlerin sergilediği performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Program kapsamında keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler de sahneye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Genç müzisyenlerin başarılı performansları, sanatın bireysel gelişim üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.

Konserin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise anlatıcı Didem Tarlalı'nın sunumları oldu. Kendi kaleminden çıkan özgün hikayeleri ve duygu yüklü anlatımıyla programa ayrı bir anlam katan Tarlalı, müzik ile edebiyatı bir araya getirerek dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eserler arasındaki geçişleri güçlendiren anlatılar, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konser sonunda konuşan Müzik Öğretmeni Leyla Ildır, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdikleri azim, sabır ve disiplinin bu başarının temelini oluşturduğunu belirterek, "Müziğin insanları bir araya getiren, duyguları ortak bir dilde buluşturan en güçlü sanat dallarından biri olduğuna inanıyorum. Kursiyerlerimizin birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaşmaları, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaları ve müzik sevgisi etrafında kenetlenmeleri bizler için en büyük kazanımdır" dedi.

Ildır ayrıca, kursiyerlere, ailelerine ve konserin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek sanatın toplumları birleştiren evrensel gücüne dikkat çekti.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu konseri, müzik ve sanatın toplum üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koyarken, katılımcılara unutulmaz bir kültür ve sanat akşamı yaşattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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