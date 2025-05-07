Çeşme'de Kitap Takas Şenliği Coşkusu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap Takas Şenliği"nde, kortej yürüyüşü ve çocukların kitap kahramanlarına büründüğü gösteriler gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi kapsamında gerçekleştirilen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehmetçik Parkı'ndan başlayan kortejde, kitap kahramanlarını canlandıran kostümlü öğrenciler ve animatörler yer aldı. Çeşme Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlar ve şarkılar eşliğinde yapılan yürüyüş, vatandaşlardan ilgi gördü.

Protokol üyeleri, yürüyüş sırasında vatandaşlara kitap hediye etti.

Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kortejin ardından burada kurulan stantlarda, şenlik programı başladı. İlçedeki okullar, kitap takası için açtıkları stantlarda yerini aldı.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, şenlikte yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının, bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal fayda açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocukların kitap kahramanlarıyla bütünleşerek kortejde yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Maraşlı, "Kitap okuyan birey, ailesine, ülkesine ve topluma fayda sağlar. Hayal gücünüzü, kelime dağarcığınızı ve ufkunuzu geliştirmek için kitapla iç içe olun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, meydanda birlikte kitap okudu. Öğrenciler, tanınmış edebi karakterleri kostümlerle canlandırarak skeçler sahneledi. Renkli kıyafetlerle hayat bulan karakterler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Katılımcılar, stantları gezerek kitap takası yaptı.