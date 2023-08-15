Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali'nde Streetball Turnuvası Başvuruları Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi'nin 5. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek Streetball Turnuvası'na başvurular 25 Ağustos'a dek devam edecek.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 1-3 Eylül günlerinde yapılacak Streetball Turnuvası'na başvurular dün başladı. Turnuvaya ilişkin Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şu bilgileri verdi:

"Kayıtlar 25 Ağustos Cuma günü sona erecek. Turnuvamız, Büyük Erkekler ve Kadınlar, Genç Erkekler ve Kadınlar, Yıldız Erkekler ve Kadınlar ile Küçük Erkekler ve Kadınlar kategorileri olmak üzere 8 ayrı kategoride yapılacak. Büyük Erkekler ve Kadınlar kategorilerine 2005 ve öncesi doğumlular, Genç Erkekler ve Kadınlar kategorilerine 2006 ve 2007 doğumlular, Yıldız Erkekler ve Kadınlar kategorilerine 2008 ve 2009 tarihi arasında doğanlar, Küçük Erkekler kategorisine ise 2010 ve sonrasındaki tarihlerde doğanlar katılabilecekler. Turnuvamıza katılmak isteyen takımlar Çerkezköy Belediyesi resmi internet sitemizdeki başvuru formlarını doldurarak kayıt yaptırabilecekler."

Streetball Turnuvası'nın 1 Eylül Cuma günü başlayacağını ve 3 Eylül Pazar günü müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona ereceğini belirten Başkan Akay, "Müsabakalar Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'ndaki Basketbol Sahası'nda oynanacak. 3 gün sürecek turnuvamızda kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlara ödülleri verilecek" dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLECEK

Kategorilerde takım kontenjanlarının 20 ile sınırlı olduğuna dikkat çeken Akay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turnuva sonucunda Büyükler kategorilerinde 1'inci olan takıma 5 bin TL, 2'nci olan takıma ise 3 bin 500 TL ödül verilecek. Gençler kategorilerinde 1'inciye 4 bin TL, 2'nciye 2 bin TL; Yıldızlar kategorilerinde 1'inciye 2 bin TL, 2'nciye bin TL; Küçükler kategorilerinde ise 1'inciye bin TL, 2'nciye 750 TL ödül verilecek. Turnuvada ayrıca 3'lük yarışması 1'incisine 750 TL, Smaç yarışması 1'incisine de 750 TL ödül verilecek. Şimdiden turnuvamıza katılacak olan takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Turnuvamızın centilmenlik içerisinde ve bir şenlik havasında geçmesini ümit ediyorum."