Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali, etkinlikler ve açık hava konserleri ile devam ediyor. Ünlü grup Kurtalan Ekspres'in sahne aldığı festival, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali, etkinlikler ve açık hava konserleri ile devam ediyor. Festival kapsamında sahne alan ünlü grup Kurtalan Ekspres söylediği birbirinden güzel şarkılar ile Çerkezköy halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

26 Ağustos Cumartesi günü Sünnet Şöleni ile başlayan Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında 28 Ağustos Pazartesi günü Andon Arakelyan Kütüphanesi bahçesinde Kitap Fuarı açılırken, aynı gün saat 16.00'da ünlü yazar Şermin Yaşar'ın Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi'nde düzenlediği ve okurları ile bir araya geldiği imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Ardından 30 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da yine Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi'nde ünlü yazar Ahmet Ümit okurları ile imza gününde buluştu.

ÇERKEZKÖY HADİSE İLE COŞTU

Festival kapsamında 30 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Kentpark'ta sona eren Fener Alayı düzenlenirken, Bando Bando'nun çaldığı marşlar ile binlerce Çerkezköylü bayram coşkusuna ortak oldu. Fener Alayı'nın Kentpark'a ulaşmasının ardından Belediye BaşkanıVahap Akay, 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yılı nedeni ile konuşma yaptı ve ardından ünlü sanatçı Hadise sahneye çıkarak, en güzel şarkılarını Çerkezköylüler için söyledi.

ÇERKEZKÖY'DE KURTALAN EKSPRES RÜZGARI

Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında dün akşam Kentpark'ta ilk olarak sahneye saat 19.00'da Raca, Genco, DJ Dead, Can Göksel, Vesta ve Terapi, daha sonra saat 20.00'da ise Maalesef Band adlı grup sahneye çıkarak, gençler ile buluştu. Gecenin finalinde ise saat 21.00'de ünlü grup Kurtalan Ekspres sahne alarak, Çerkezköy halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

1 EYLÜL'DE SAHNE SAGOPA KAJMER'İN

Festival, 1 Eylül Cuma günü (bugün) saat 16.00'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Streetball Turnuvası'nın başlaması ile devam edecek. Ardından saat 19.30'da yine Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Yoga Etkinliği düzenlenecek. Gecenin sonun da ise Türkiye'nin ünlü rap sanatçılarından Sagopa Kajmer saat 21.00'da Kentpark'ta sahne alacak.

2 EYLÜL CUMARTESİ SAHNEYE DERYA ULUĞ ÇIKACAK

Festival, 2 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda yapılan Streetball Turnuvası'ndaki müsabakalar ile devam edecek. Yine aynı saatte ünlü yazar Ataol Behramoğlu Andon Arakelyan Kent Kütüphanesi'nde okuyucuları ile buluşacak ve imza günü düzenleyecek. Gecenin sonunda ise Kentpark'ta saat 21.00'de ünlü ses sanatçısı Derya Uluğ sahne alarak, Çerkezköy halkına unutulmaz bir gece yaşatacak.

BİSİKLET VE UÇURMA ŞENLİKLERİ 3 EYLÜL PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Toplam 8 gün sürecek Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali'nin 3 Eylül Pazar günü sona ereceğini kaydeden Başkan Akay, "Festivalimizin son günü, saat 15.00'de Kentpark'ta başlayıp Kuşbahçe Mevkii'nde sona erecek olan Bisiklet Şenliği ile başlayacak. Bisiklet Şenliği'ne katılan vatandaşlarımızın etkinlik alanına varmasının ardından saat 15.30'da Uçurtma Şenliği düzenlenecek. Binlerce rengarenk uçurtmayı gökyüzüne salacağız. Festivalimiz saat 16.00'da Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda Streetball Turnuvası'nın final müsabakalarının oynanması ve ödüllerinin verilmesinin ardından yapılacak olan Zumba Etkinliği ile sona erecek" diye konuştu.

"TÜM HALKIMIZ DAVETLİ"

Birbirinden renkli ve güzel etkinliklerin yapılacağı, ünlü sanatçıların sahne alacağı Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali'ne tüm Çerkezköy ve Trakya halkını davet eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Toplam 8 gün sürecek olan ve birbirinden güzel etkinlikler ile halk konserlerimizin yer aldığı Çerkezköy Belediyesi 5. Kültür ve Sanat Festivali'ne tüm halkımız davetlidir. Gelin festival coşkumuzu hep birlikte yaşayalım" dedi.