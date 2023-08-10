Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, 'Cepheye Atılan İmza: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi açıldı. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan emirler ve fotoğraflar sergilenecek.

'Cepheye Atılan İmza: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi açıldı

ÇANAKKALE - ' Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinde, 'Cepheye Atılan İmza: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi açıldı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezinde, 'Cepheye Atılan İmza: Mustafa Kemal Atatürk' sergisi açıldı. Açılış törenine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışının ardından Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Sorumlusu ve İdari Uzman Yusuf Kartal tarafından sergi hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arşivinde yer alan ve bir kısmı ilk defa gün yüzüne fotoğraf ve belgelerin yer aldığı sergide, 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Çanakkale Muharebeleri sırasında yazılmış 8 emi, 19. Tümen ve bağlı birliklerinden 20 fotoğraf sergilenecek.