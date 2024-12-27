Çemişgezek'te Yeni Yıl İçin Gağan Etkinliği Düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kaybolmaya yüz tutmuş Gağan geleneğini canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, davulcu ve klarnetçi eşliğinde yeni yıl kutlaması yapıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği gerçekleştirdi.
İlçedeki Kırklar Cemevi Derneği tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması için etkinlik yapıldı.
Yöresel kıyafet giyen davulcu ve beraberindeki klarnetçi, Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli melodiler çalarak vatandaşların yeni yılını kutladı.
Etkinlik, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulmasın ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Kültür Sanat