Üye Girişi
Haberler
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
Erdoğan'dan 6 CHP'li belediyeye zehir zemberek sözler
Türkiye'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Yeni ekip ilk görüşmesini Esad'ı deviren liderle yapacak
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı

Cemil İpekçi, Safranbolu'da 'Bir Anadolu Masalı' Sergisini Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Safranbolu'da düzenlenen sergide koleksiyonunu sanatseverlere sundu. Sergi, ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin 30. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Bir Anadolu Masalı" sergisini açtı.

İlçenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı kapsamında düzenlenen sergi, Tarihi Çarşı Arasta Arkası Sokak'taki MFT Karayemiş Konağı'nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan İpekçi, anneannesinin Safranbolu'nun Yörük köyünden olduğunu, ilçenin hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin önemli yerlerimden biri olduğunu söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilçenin Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı etkinliklerine katılarak sergi açan İpekçi'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İpekçi'nin 35'e yakın koleksiyonunu içeren sergisi açıldı. Daha sonra sanatseverler sergiyi gezdi.

İpekçi, Belediye Başkanı Köse ile beraberindeki katılımcılara koleksiyonu hakkında bilgi verdi.

Sergi, 19 Aralık'a kadar açık kalacak.

Etkinlikler kapsamında tarihçi yazar Kerim Özdemir tarafından Tarihi Çarşı Muallimler Birliğinde "UNESCO 2024 Divanu Lugati't-Türk Yılı" söyleşisi de düzenlendi.

Etkinlikler, yarın Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı"nın ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
img

4,8 milyar lira hesaplara yatırıldı
img

Esad'ın işkence merkezine giren BM görevlisi gözyaşlarına boğuldu
img

Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol erken geldi
İlk gol erken geldi! Dev maçta tempo inanılmaz
Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
Kara Kartal'a Adana'da büyük şok
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu: Ruh olarak onlardan hiç kopmadım
AK Parti'ye geri döneceği konuşuluyordu, ilk şirinliğini yaptı

Son Dakika Haberleri

Davinson Sanchez neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray – Trabzonspor)? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Artvin okullar tatil mi (Şavşat – Murgul – Borçka)? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (Gaziantep Valiliği Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yemekteyiz Serap kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.