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Çaykara'da ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Patileme Günü" adlı tiyatro oyununu seyretti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Patileme Günü" adlı tiyatro oyununu seyretti.

Trabzon Gençlik Merkezi Tiyatro Grubu tarafından Çaykara Gençlik Merkezi'nde sahnelenen oyunu çocukların yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de izledi.

Doğaya saygı, yardımlaşma ve hayvan sevgisinin anlatıldığı oyun, çocukların beğenisini kazandı.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Kaymakam Erbek, Çaykara'nın eğitim öğretimde örnek bir ilçe olduğu gibi, kültürel ve sosyal etkinlikler anlamında da örnek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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