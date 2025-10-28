Çaykara'da Gazze Yararı İçin Kermes Düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından organize edilen ve Gazze'ye bağışlanacak kermeste çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Kermese ilçe protokolü katıldı.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Çaykara Şubesi tarafından organize Çaykara Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen kermese, İlçe Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Çaykara İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak ve ilçe protokolü katıldı.
Gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı kermeste Çaykaralı gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan çeşitli yiyecek ve el emeği ürünler satışa sunuldu.
Organizasyondan elde edilen gelir Diyanet İşler Başkanlığı tarafından Filistin'e destek amacı ile açılan banka hesabına yatırıldı.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Kültür Sanat