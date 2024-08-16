Çaykara'da çocuk şenliği düzenlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde çocuk şenliği organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik bir süre önce açılan Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Drama Kursu sona erdi.

Çocuklar, kursun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen şenlikte oyunlar oynayarak ve çeşitli yarışmalarda mücadele ederek gönüllerince eğlendi.

Şenlik, fotoğraf çekimi ile tamamlandı.