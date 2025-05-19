Cannes Film Festivali'nde Türk Sineması Rüzgârı Esti

Cannes Film Festivali'nde Türk Sineması Rüzgârı Esti
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Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen sektör buluşması, Türk sinema endüstrisini uluslararası temsilcilerle bir araya getirdi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye standının önemini vurgulayarak Türk sinemasının potansiyelini ifade etti.

CANNES Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen sektör buluşması, yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edilen etkinlik, Türk sinema endüstrisini dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle buluşturdu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Kerem Alışık, Türkiye'den yapımcılar, yönetmenler, festival temsilcileri ve uluslararası sinema profesyonelleri etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye standının ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada; ortak yapım olanakları, uluslararası iş birlikleri ve dağıtım fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Geleceğe dönük projelerin temellerinin atıldığı etkinlikte, Türkiye'nin sinema alanındaki yaratıcı gücü ve potansiyeli bir kez daha öne çıktı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin uluslararası film endüstrisindeki varlığının güçlenmesi açısından Cannes gibi üst düzey bir festivalde yer almanın önemine dikkat çekerek, Türk sinemasının sunduğu yaratıcı değerlerin dünya çapında karşılık bulduğunu ve Türkiye standına gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Cannes Film Festivali Market Bölümü'nde kurulan Türkiye standı, 21 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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