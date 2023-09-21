Çankırı'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 524 tarihi eser, 512 sikke ile dedektör, 2 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait 524 muhtelif tarihi eser, 512 sikke ile dedektör, 2 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat