Çankırı'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 524 tarihi eser, 512 sikke ile dedektör, 2 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.